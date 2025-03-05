Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартует в январе 2026 года

Авторы аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» сообщили, что второй сезон стартует в 2026 году. Точная дата и детали сюжета пока не раскрывается.

Согласно синопсису аниме, после 10-летнего путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.

Первый сезон аниме получил множество восторженных оценок как от критиков, так и от рядовых зрителей.

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