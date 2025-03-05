Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартует в январе 2026 года

Второй сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» стартует в январе 2026 года
Комментарии

Авторы аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» сообщили, что второй сезон стартует в 2026 году. Точная дата и детали сюжета пока не раскрывается.

Согласно синопсису аниме, после 10-летнего путешествия и победы над королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.

Первый сезон аниме получил множество восторженных оценок как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Новый постер

Фото: Madhouse

Материалы по теме
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android