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Марк Эйдельштейн — на новых кадрах со съёмок второго сезона сериала «Монастырь»

Авторы сериала «Монастырь» опубликовали новые фото со съёмок второго сезона шоу. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Марка Эйдельштейна.

По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в шумную Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.

К роли отца Варсонофия вернулся Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а новых персонажей сыграют Влада Лукина, Полина Маликова, Игорь Верник, Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова.

Премьера второго сезона сериала состоится до конца 2025 года. В продолжение войдёт шесть эпизодов.

Новые кадры со съёмок

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»