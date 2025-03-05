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Марк Эйдельштейн — на новых кадрах со съёмок второго сезона сериала «Монастырь»

Марк Эйдельштейн — на новых кадрах со съёмок второго сезона сериала «Монастырь»
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Авторы сериала «Монастырь» опубликовали новые фото со съёмок второго сезона шоу. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Марка Эйдельштейна.

По сюжету молодой послушник Юра впервые попадает в шумную Москву. В столице ему предстоит поступить в университет, познакомиться со сводной сестрой-блогером и распутать клубок семейных тайн и проблем.

К роли отца Варсонофия вернулся Филипп Янковский. Вместе с ними в продолжении появятся Светлана Иванова и Диана Енакаева, а новых персонажей сыграют Влада Лукина, Полина Маликова, Игорь Верник, Егор Корешков, Лео Канделаки и Сабина Ахмедова.

Премьера второго сезона сериала состоится до конца 2025 года. В продолжение войдёт шесть эпизодов.

Новые кадры со съёмок

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

Фото: «Лунапарк»/«Плюс Студия»

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