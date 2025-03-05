YouTube ужесточил правила для азартных видео и стримов

YouTube разослал некоторым пользователям сообщение об обновлении политики платформы. Создатели видеохостинга ужесточили правила для азартных видео и стримов.

Фото: YouTube

Теперь YouTube запретит размещение контента, который направляет пользователей на неодобренные сайты с азартными играми и ставками. Ко всему прочему, нельзя будет публиковать контент с фото, текстами, логотипами или высказываниями, которые могут считаться ориентиром для выхода на сайты с азартным контентом.

Озвученные изменения вступят в силу уже 19 марта. Ранее YouTube пообещал обновить технологию показа рекламы в сервисе, чтобы паузы в роликах стали более органичными.