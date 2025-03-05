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Сборы военной драмы «Война и музыка» с Павлом Прилучным превысили 100 млн рублей

Сборы военной драмы «Война и музыка» с Павлом Прилучным превысили 100 млн рублей
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5 марта сборы военной драмы «Война и музыка» с Павлом Прилучным («Мажор») превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобился почти месяц — премьера состоялась 6 февраля.

Фото: «Фонд Кино»

Лента рассказывает о мирной жизни троих друзей, судьбы которых изменила война. Каждый из них пошёл на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду товарищам помогает музыка.

В картине снялись Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Защитники», «Чикатило»).

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