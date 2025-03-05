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«Я ненавижу Тарковского»: Сарик Андреасян разругался со студентами киношколы на лекции

«Я ненавижу Тарковского»: Сарик Андреасян разругался со студентами киношколы на лекции
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Режиссёр Сарик Андреасян («Чикатило», «Защитники») выступил в Московской международной киношколе. Во время встречи одна из студенток задала вопрос про авторское кино и деньги, что вызвало оживлённый спор.

Андреасян заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино, а если студенты хотят быть «нищими, кончеными, блюющими кинематографистами», то пусть идут «нахер».

Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь.

После дискуссии Сарик Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты студентов.

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