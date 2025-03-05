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Автор «Собирателя душ» Оз Перкинс хочет снять фильм о Дарте Вейдере

Автор «Собирателя душ» Оз Перкинс хочет снять фильм о Дарте Вейдере
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Американский режиссёр Осгуд Перкинс («Обезьяна», «Собиратель душ») стал гостем рубрики «Спроси меня о чём угодно» на сайте Reddit. В ходе ответа на один из вопросов постановщик заявил, что хочет снять фильм о Дарте Вейдере из вселенной «Звёздные войны».

Последним фильмом Перкинса стал хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Картина уверенно показывает себя в прокате, заработав по всему миру $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн. Ко всему прочему, ленту официально показывают и в кинотеатрах России.

Напомним, лента основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»).

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