Вышли обзоры видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT — уровень RTX 5070 за меньшие деньги

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5 февраля были опубликованы первые обзоры видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT. Журналисты и блогеры отмечают, что новые продукты AMD оказались мощнее RTX 5070, но при этом стоят заметно дешевле.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.

Согласно результатам тестов, RX 9070 уверенно обходит по производительности RTX 5070 как в разрешении 4K (на 17%), так и в 1440p (на 20%). Если сравнивать RX 9070 XT c RTX 5070 Ti, то они выдают примерно одинаковую кадровую частоту в играх.

Что касается технологии FSR 4, то компания смогла заметно улучшить её, однако по общим критериям она до исх пор отстаёт от DLSS. Эксперты сошлись во мнении, что новая линейка видеокарт AMD предлагает отличную производительность по цене ниже, чем у конкурента, составив ему серьёзную конкуренцию.

Продажи видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070 стартуют 6 марта. Базовая RX 9070 обойдётся в $ 550 (около 48 тысяч рублей), продвинутая RX 9070 XT стоит $ 600 (около 53 тысяч рублей).

Тесты в 2K

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Тесты в 4K

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge