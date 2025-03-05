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Режиссёры «Мстителей» раскрыли продолжительность «Судного дня» и «Секретных войн»

Режиссёры «Мстителей» раскрыли продолжительность «Судного дня» и «Секретных войн»
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Братья Энтони и Джо Руссо пообщались с журналистами издания Collider. В ходе разговора режиссёры раскрыли продолжительность фильмов «Мстители: Судного дня» и «Мстители: Секретных войн».

По их словам, хронометраж новых лент франшизы будет схожим с двумя прошлыми частями. То есть «Судный день» будет идти примерно 2,5 часа, а «Секретные войны» — три часа.

Главным злодеем обоих фильмов выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года.

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