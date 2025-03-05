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Assassin's Creed Shadows (Ассасин Крид Шэдоус) — когда выйдет, точная дата выхода всех изданий, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода Assassin's Creed Shadows
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Разработчики Assassin's Creed Shadows из Ubisoft раскрыли время релиза игры в разных странах. Раньше всего тайтл доберётся до ПК через Ubisoft Connect – 19 марта в 21:00 мск.

Обладатели PS5 и Xbox Series могут приступить к прохождению 20 марта в 1:00 мск, а владельцы игры в Steam — 20 марта в 3:00 мск.

Фото: Ubisoft

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

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