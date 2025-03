«Может быть, это конец»: создатель «Одних из нас» — об игре The Last of Us 3

В феврале 2024 года студия Naughty Dog выпустила Grounded 2 — документальный фильм о разработке игры The Last of Us Part 2. В конце ленты создатель вселенной Нил Дракманн подтвердил, что у него уже есть концепция третьей части серии, к которой студия наверняка скоро приступит.

Спустя год разработчик и один из создателей экранизации от студии HBO заявил, что пересмотрел свои планы. Да, у него была идея для продолжения, однако сейчас он не делал бы ставку на то, что триквел когда-нибудь выйдет.

Я ждал этого вопроса. Единственное, что могу сказать сейчас — не делайте ставку на то, что будут новые The Last of Us. Может быть, это конец.

Сейчас Дракманн работает над вторым сезоном сериала «Одни из нас», который адаптирует часть событий The Last of Us Part 2. Он стартует уже 13 апреля. Студия Naughty Dog же трудится над Intergalactic — научно-фантастическим экшеном, который представили на The Game Awards 2024 в декабре.