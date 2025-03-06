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Появился стилизованный постер триллера «Холланд, Мичиган» с Николь Кидман

Появился стилизованный постер триллера «Холланд, Мичиган» с Николь Кидман
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Amazon опубликовал свежий стильный постер триллера «Холланд, Мичиган». На нём можно увидеть стилизованных Николь Кидман, Гаэль Гарсиа Берналь и Мэттью Макфэдиена.

Сюжет ленты рассказывает о Нэнси Вандергрут, которая счастливо живёт со своим мужем и сыном в небольшом городе Холланд. Но однажды Нэнси вместе со своим коллегой начинает раскрывать некую тайну и понимает, что всё в её жизни совершенно не то, чем кажется.

Новый стильный постер картины

Фото: Amazon

Режиссёром выступил Мими Кейв, снявшая триллер «Свежатинка» и короткометражку Vessel.

Премьера картины состоится 27 марта в стриминговом сервисе Prime Video.

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