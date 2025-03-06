Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николас Кейдж с револьверами — в трейлере вестерна «Стрелки»

Николас Кейдж с револьверами — в трейлере вестерна «Стрелки»
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер вестерна «Стрелки» с Николасом Кейджем в главной роли. В ролике под крутую музыку показали персонажей, которые очень сильно смахивают на техасских бандитов: они перестреливаются друг с другом за богатства и авторитет.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты разворачивается в небольшом городке штата Кентукки, куда прибывает главный разыскиваемый преступник Америки. На персонажа сразу же открывается охота.

Вместе с Кейджем в картине также снялись Скарлет Сталлоне, Ма Ци, Костас Мандилор, Бре Блэр, Ник Барнс и другие. Режиссёром фильма выступил Брайан Скиба, он же и написал сценарий.

Премьера картины состоится 11 апреля.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон сериала «Рай»
Всё, что известно про второй сезон сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android