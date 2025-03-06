Николас Кейдж с револьверами — в трейлере вестерна «Стрелки»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер вестерна «Стрелки» с Николасом Кейджем в главной роли. В ролике под крутую музыку показали персонажей, которые очень сильно смахивают на техасских бандитов: они перестреливаются друг с другом за богатства и авторитет.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты разворачивается в небольшом городке штата Кентукки, куда прибывает главный разыскиваемый преступник Америки. На персонажа сразу же открывается охота.

Вместе с Кейджем в картине также снялись Скарлет Сталлоне, Ма Ци, Костас Мандилор, Бре Блэр, Ник Барнс и другие. Режиссёром фильма выступил Брайан Скиба, он же и написал сценарий.

Премьера картины состоится 11 апреля.