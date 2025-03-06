Хоррор «Тело Дженнифер» с Меган Фокс может получить сиквел

Актриса Аманда Сайфред в свежем интервью поговорила про продолжение хоррора «Тело Дженнифер». По её словам, лента вполне может увидеть сиквел. Более того, над картиной якобы уже начинают работать.

Подтверждений от создателей ленты или крупных СМИ не было, поэтому пока можно сослаться лишь на слова Сайфред.

Мне кажется, мы готовим ещё один фильм. Я ничего не подтверждаю, я говорю: возможно, он выйдет. Мы работаем над этим.

Сюжет ленты 2009 года рассказывает про Ниди и её лучшую подругу Дженнифер — она самая красивая девушка в школе, капитан группы поддержки. Выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на парней-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил. Ниди делает всё, чтобы спасти подругу и уничтожить демона.

Режиссёром фильма выступила Кэрин Кусама. При бюджете в $ 16 млн лента собрала в мире $ 31 млн.