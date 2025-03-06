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«Всё кончено»: Майки Мэдисон — о своей грусти по «Аноре» после получения фильмом «Оскара»

«Всё кончено»: Майки Мэдисон — о своей грусти по «Аноре» после получения фильмом «Оскара»
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Недавно звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором поговорила про свою карьеру, работу над «Анорой» и о многом другом.

Актриса затронула и совместную работу с российским актёром Юрой Борисовым. По словам Майки, она понимала, что ей нравится проводить время с коллегами по «Аноре», но, когда пришло время «Оскара», ей стало грустно, потому что теперь они перестанут друг с другом встречаться.

Я чувствовала, что могу дольше оставаться с ними, что было очень важно для меня. А теперь я такая: «О, всё кончено». Я заставила Юру пообещать, что мы навсегда останемся друзьями. Причём много раз. И он с раздражением отвечал: «Да! Хорошо!»

«Анору» на «Оскаре» действительно наградили как следует: лента стала лучшим фильмом 2024 года.

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