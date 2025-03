Появилось много свежих кадров и фото со съёмок второго сезона сериала The Last of Us

Компания HBO поделилась порцией свежих кадров и фото со съёмок второго сезона сериала The Last of Us. На них можно увидеть знакомых актёров из первого сезона в образах своих персонажей: Элли вновь сыграла Белла Рамзи, а образ Джоэла воплотил Педро Паскаль.

Эбби во втором сезоне сыграла Кейтлин Дивер, а друга Дины и Элли по имени Джесси сыграл Янг Мазино.

Свежие кадры и фото со съёмок второго сезона шоу

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Второй сезон состоит из семи эпизодов, однако сюжет самой игры The Last of Us: Part 2 разобьют на несколько сезонов, поскольку он масштабный и потребуется много времени для рассказа всей истории — возможно, даже ещё два сезона.

Эпизоды будут выходить раз в неделю с 14 апреля, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.