Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра Marvel 1943: Rise of Hydra может выйти в конце 2025 года

Игра Marvel 1943: Rise of Hydra может выйти в конце 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Помните анонсированную в конце 2022 года игру Marvel 1943: Rise of Hydra? Недавно актёр Хари Пейтон, сыгравший для тайтла Чёрную пантеру, рассказал об окне релиза игры, про которое пока никто не говорил.

По словам Пейтона, тайтл планируют выпустить в конце 2025 года, в рождественский сезон. Точную дату Пейтон озвучивать не стал, заявив, что пока планы такие.

Мы всё ещё работаем над игрой. Мы планируем выпустить её примерно в конце года, под Рождество. Я очень взволнован.

За разработку отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг. Как и говорилось ранее, действие игры развернётся во время Второй мировой войны. Главных героев будет аж четверо — Капитан Америка, Чёрная пантера, солдат Гейб Джонс и шпион Нанали.

Платформы, на которых выйдет игра, не уточняются.

Материалы по теме
Бесплатные промокоды Roblox в марте 2025 года
Бесплатные промокоды Roblox в марте 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android