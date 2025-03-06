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Роберт Дауни-младший сам пишет предысторию Доктора Дума для «Мстителей 5» и «Мстителей 6»

Роберт Дауни-младший сам пишет предысторию Доктора Дума для «Мстителей 5» и «Мстителей 6»
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Во время недавнего интервью братья Джо и Энтони Руссо, которые выступят режиссёрами «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны», рассказали, что Роберт Дауни-младший очень тщательно готовится к роли Доктора Дума в этих двух фильмах.

По словам братьев Руссо, актёр сам пишет предысторию своего персонажа и сам подбирает для злодея различные дизайны костюмов.

Он пишет предысторию, создаёт идеи для костюмов. Он просто любит по-настоящему проработанных трёхмерных персонажей, и мы думаем, что он видит в этом персонаже реальную возможность всё это отразить.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года. В ленте Мстители и другие герои столкнутся с Доктором Думом в серьёзной битве.

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