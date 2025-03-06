Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Моська, лающая на слона»: в Госдуме раскритиковали резкие высказывания Сарика Андреасяна

«Моська, лающая на слона»: в Госдуме раскритиковали резкие высказывания Сарика Андреасяна
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера в Сети появился фрагмент разговора режиссёра Сарика Андреасяна со студентами киношколы. Ролик оказался скандальным и привлёк к постановщику негативное внимание людей. К примеру, Андреасян признался, что ненавидит Тарковского и любое авторское кино.

На высказывание Сарика ответил Николай Бурляев — режиссёр и депутат Госдумы. По словам Бурляева, ситуация выглядит как та, в которой «моська лаяла на слона». Николай подчеркнул, что Андреасян никогда не «дорастёт» до картин Тарковского.

Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссёра планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссёр» никогда не дорастёт, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа.

Кстати, после дискуссии Сарик Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты студентов.

Материалы по теме
Всё, что известно про второй сезон сериала «Рай»
Всё, что известно про второй сезон сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android