«Моська, лающая на слона»: в Госдуме раскритиковали резкие высказывания Сарика Андреасяна

Вчера в Сети появился фрагмент разговора режиссёра Сарика Андреасяна со студентами киношколы. Ролик оказался скандальным и привлёк к постановщику негативное внимание людей. К примеру, Андреасян признался, что ненавидит Тарковского и любое авторское кино.

На высказывание Сарика ответил Николай Бурляев — режиссёр и депутат Госдумы. По словам Бурляева, ситуация выглядит как та, в которой «моська лаяла на слона». Николай подчеркнул, что Андреасян никогда не «дорастёт» до картин Тарковского.

Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссёра планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссёр» никогда не дорастёт, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа.

Кстати, после дискуссии Сарик Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты студентов.