Всеволод Кузнецов озвучит книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов» — голос Геральта из игр

5 марта стало известно, что в России выйдет новый роман по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского — «Перекрёсток воронов». Произведение появится в продаже уже в апреле, дистрибуцией займётся компания «АСТ».

В «Яндекс Книгах» также рассказали, что цифровая версия произведения получит озвучку от Всеволода Кузнецова — одного из самых известных актёров дубляжа в России. Именно он озвучивал Геральта из Ривии в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3», в играх от студии CD Projekt RED.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.