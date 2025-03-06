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Всеволод Кузнецов озвучит книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов» — голос Геральта из игр

Всеволод Кузнецов озвучит книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов» — голос Геральта из игр
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5 марта стало известно, что в России выйдет новый роман по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского — «Перекрёсток воронов». Произведение появится в продаже уже в апреле, дистрибуцией займётся компания «АСТ».

В «Яндекс Книгах» также рассказали, что цифровая версия произведения получит озвучку от Всеволода Кузнецова — одного из самых известных актёров дубляжа в России. Именно он озвучивал Геральта из Ривии в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3», в играх от студии CD Projekt RED.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.

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