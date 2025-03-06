Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио поблагодарили фанатов за возвращение «Сорвиголовы»

Актёры Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио вместе выразили благодарность фанатам за то, что благодаря им Marvel не забыла про «Сорвиголову». Оригинальный сериал Netflix стартовал в 2015 году, а третий и последний сезон вышел в 2018-м.

После закрытия шоу фанаты требовали у Marvel вернуть персонажа и Чарли Кокса как исполнителя главной роли. В итоге пару дней назад стартовал сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», который разворачивается в киновселенной Marvel.

Все эти годы они вели кампанию за наше возвращение, в какой-то момент они даже разместили в нашем доме рекламный щит на Таймс-сквер… теперь мы вернулись.

Для просмотра доступно две серии «Рождённого заново».