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В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Роднина» про известную советскую фигуристку

В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Роднина» про известную советскую фигуристку
Аудио-версия:
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6 марта в России состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Ленту про советскую фигуристку Ирину Роднину уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру – возвращается на лёд, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).

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