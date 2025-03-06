Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма «Обитель смерти» — ранее триллер хвалил Стивен Кинг

Вышел русский трейлер фильма «Обитель смерти» — ранее триллер хвалил Стивен Кинг
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер фильма «Обитель смерти». Триллер выйдет в кинотеатрах России уже 3 апреля в привычном русском дубляже. Ранее писатель Стивен Кинг назвал ленту одной из лучших картин 2024 года.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Сюжет ленты расскажет историю властного и амбициозного судьи в отставке, который оказывается в уединённом пансионе, где становится невольным участником таинственной игры. Судья убеждён, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

Главные роли в ленте сыграли Джон Литгоу («Конклав», будущий Дамблдор в сериале «Гарри Поттер») и Джеффри Раш («Пираты Карибского моря»). Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»).

Материалы по теме
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android