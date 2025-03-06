Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер мистического фильма «Искупление» про Россию XIX века

Вышел тизер мистического фильма «Искупление» про Россию XIX века
Комментарии

«Кинопоиск» представил дебютный тизер «Искупления» — мистического триллера про Россию XIX века. Премьера чёрно-белой ленты состоится в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сюжет фильма рассказывает о ветеране русско-турецкой войны 1877-1878 гг., который возвращается в родную деревню и узнаёт, что его сына заподозрили в связях с дьяволом. После этого начинают происходить необъяснимые события.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Виктор Сухоруков («Брат 2»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Еронин («Вдохновение»).

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2025
Live
Победители «Оскара»-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android