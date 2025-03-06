Роберт Паттинсон больше не смотрит фильмы ужасов — они очень пугают актёра

Британский актёр Роберт Паттинсон дал большое интервью изданию GQ в честь грядущей премьеры фантастической ленты «Микки 17». В нём звезда «Бэтмена» признался, что с недавних пор перестал смотреть фильмы ужасов.

Паттинсон вспомнил, что недавно смотрел хоррор, который здорово его напугал. Актёру даже показалось, что кто-то проник в его дом, поэтому он взял два кухонных ножа и стал ждать «злоумышленника» на диване. Впоследствии актёр даже уснул с ножами в руках, а таинственные звуки, видимо, издавала белка.

Недавно я смотрел один фильм ужасов, и после просмотра мне казалось, что кто-то проник в мой дом. Поэтому я сидел на своём диване с двумя кухонными ножами, а потом так и заснул с ними на шее. Наверное, это была просто белка.

Ближайшей картиной с Робертом Паттинсоном станет фильм «Микки 17». Премьера ленты от режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо состоится уже 7 марта.