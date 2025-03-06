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Вышел трейлер мультфильма «Геройчики. Незваный гость» от авторов «Ми-ми-мишек»

Вышел трейлер мультфильма «Геройчики. Незваный гость» от авторов «Ми-ми-мишек»
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер мультфильма «Геройчики. Незваный гость». Премьера нового проекта по знаменитой вселенной состоится 29 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты расскажет о мальчике по имени Рома, который планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный собранный из конструктора звездолёт. Однако игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей – таинственных космических пиратов, которые попытаются её угнать. Друзьям Ромы – Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш – предстоит сразиться с пришельцами и проверить дружбу на прочность.

«Геройчики. Незваный гость» — новый проект студии «Паровоз», известной по мультсериалам «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и «Лео и Тиг».

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