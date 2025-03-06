Второй сезон аниме «Ветролом» стартует 3 апреля — трейлер

Вышел трейлер второго сезона аниме «Ветролом». Из ролика стало известно, что продолжение анимационного шоу стартует 3 апреля. Также авторы опубликовали постер.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex USA. Права на видео принадлежат CloverWorks.

Согласно синопсису, старшеклассник Харука Сакура не хочет иметь ничего общего со слабаками, и его интересуют только сильнейшие. Он только что поступил в школу Фурин, где учатся самые крутые драчуны города. Ученики Фурин признают только язык силы, и именно с помощью силы они защищают город от любой угрозы. Однако Харука не стремится быть героем. Он хочет стать непобедимым.

Первый сезон «Ветролома» стартовал в апреле 2024 года. Он получил массу положительных отзывов как от критиков, так и рядовых зрителей. Аниме основано на одноимённой манге.

Постер