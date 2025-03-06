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Сюжет фильма по «Монополии» напишут авторы фэнтези «Подземелья и драконы»

Сюжет фильма по «Монополии» напишут авторы фэнтези «Подземелья и драконы»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, сценарий для экранизации «Монополии» напишут Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Ранее они сняли фильм «Подземелий и драконов: Честь среди воров». Кто выступит режиссёром предстоящей картины до сих пор неизвестно.

Впервые об экранизации «Монополии» заговорили ещё в 2019 году. Тогда тоже не было сюжетных деталей, но одну из главных ролей должен был сыграть Кевин Харт, а снять фильм должен был Тим Стори. Какую-то роль в создании ленты принимал даже Ридли Скотт. В итоге проект так и не увидел зелёный свет.

Продюсированием будущей ленты занимается кинокомпания Lionsgate и LuckyChap, которая принадлежит Марго Робби. Другие подробности пока не раскрываются.

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