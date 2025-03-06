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Сборы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга превысили в России 100 млн рублей

Сборы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга превысили в России 100 млн рублей
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6 марта сборы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга превысили в России 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 27 февраля.

В мировом прокате фильма также чувствует себя уверенно: он уже заработал $ 40 млн при бюджете в $ 10 млн.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, лента основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

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