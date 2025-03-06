Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом выйдет в России 20 марта

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом выйдет в кинотеатрах России 20 марта. Лента доберётся до проката страны спустя чуть больше месяца после мировой премьеры.

Фильм рассказывает о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны. Напомним, рядовые зрители и рецензенты полностью разгромили ленту. Боевик ругают за абсурдные диалоги, огромное количество дыр в сюжете и скучный темп повествования.

Ещё в актёрский состав вошли Тофер Грейс, Мишель Докери, Мониб Абхат, Атанас Сребрев и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).