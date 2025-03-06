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Фантастика «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет в России 15 марта

Фантастика «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет в России 15 марта
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Как сообщает телеграм-канал CINEMAPLEX, фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах России уже 15 марта. Лента доберётся до страны спустя неделю после премьеры в мировом прокате.

Ранее эксперты выразили прогноз, что за первые выходные в прокате США лента заработает $ 18 млн. Подобная цифра при бюджете картины в $ 150 млн стает настоящим провалом.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Также в актёрский состав вошли Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Аки, Стивен Ян, Анамария Вартоломеи, Энгус Имри, Томас Тургус, Пэтси Ферран, Дэниэл Хеншэлл и другие. Кресло режиссёра занял оскароносный Пон Джун-хо («Паразиты»).

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