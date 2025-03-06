Для Rainbow Six Siege X готовят режим в духе Call of Duty — источник

Инсайдер fraxiswinning сообщил, что Ubisoft готовит для предстоящей Rainbow Six Siege X новый режим «Двойной фронт». Он будет представлять собой командный бой в формате «6 на 6» с возрождениями, напоминая классический режим из серии Call of Duty.

Полноценная демонстрация состоится 13 марта на отдельной презентации, которая продлится три часа. Других деталей до этого времени ожидать не стоит. По информации fraxiswinning, сразу после этого разработчики запустят шестидневное публичное тестирование шутера.

«Икс» станет перезапуском игры на ближайшие 10 лет — разработчики готовят новый фундамент, который сможет похвастаться новой графикой, переизобретением геймплейных механик и тому подобным, но при этом обещают сохранить самое главное для «Осады».