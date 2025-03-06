Большой патч для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 13 марта

Разработчики средневекового ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance 2 объявили, что игра получит первый патч уже 13 марта. Среди самых значительных нововведений будет добавление хардкорного режима, цирюльников и поддержки модификаций.

По словам авторов, список изменений патча займёт 34 страницы. Детали пока не раскрываются, однако разработчики наверняка исправят целый ворох багов, а также внесут серьёзные правки в баланс игры. Ранее геймеры жаловались, что поздняя стадия прохождения слишком лёгкая из-за сломанной экономики и чересчур сильного главного героя.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.