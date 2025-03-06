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Новые партии видеокарт AMD RX 9070 и 9070 XT будут стоить дороже — СМИ

Новые партии видеокарт AMD RX 9070 и 9070 XT будут стоить дороже — СМИ
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Журналисты издания VideoCardz пообщались с представителями шведской розничной сети Inet.se и британским ритейлером Overclockers UK. В ходе беседы они рассказали, что рекомендованная стоимость видеокарт AMD RX 9070 и RX 9070 XT действительна только для первых партий. Скорее всего, в дальнейшем цены вырастут.

Отмечается, что стоимость графических процессоров повысится, когда в магазинах закончатся запасы устройств.

У нас осталось около 2000 видеокарт от Sapphire на складе, 1000 от PowerColor и 1000 — от AsRock, поэтому я думаю, что запасов хватит всего на несколько дней. Количество видеокарт по рекомендованной цене ограничено несколькими сотнями, поэтому их стоимость подскочит, как только они будут распроданы.

Продажи видеокарт AMD RX 9070 XT и RX 9070 стартовали 6 марта. Базовая RX 9070 обойдётся в $ 550 (около 48 тысяч рублей), продвинутая RX 9070 XT стоит $ 600 (около 53 тысяч рублей).

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