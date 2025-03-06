В EA Sports FC 25 появятся Сейду Думбия, Жервиньо и Виктор Ибарбо — легенды FIFA 15

Electronic Arts представила тизер будущего ивента UT Birthday в EA Sports FC 25. Событие стартует 7 марта и будет целиком посвящено 16-летию самого популярного спортивного режима в мире. На протяжении ивента пользователей будут ждать различные задания с наборами футболистов, а также продвинутые эволюции уже существующих карточек.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation France. Права на видео принадлежат EA Sports.

Ещё одним большим анонсом стало появление знаменитого трио — 14 марта в Utlimate Team добавят сразу троих нападающих. Это бывшие игроки «Ромы»: Сейду Думбия, Жервиньо и Виктор Ибарбо. В последний раз эти игроки блистали в FIFA 15, где их использовали очень многие геймеры, что и стало поводом для возвращения спортсменов в игру в качестве Героев.

Знаменитое трио в FIFA 15 Фото: EA

Футболистов можно будет получить в заданиях и улучшить с помощью эволюций, превратив в их в «невероятно эффективных нападающих».