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Split Fiction от авторов It Takes Two слили на торренты в день релиза

Split Fiction от авторов It Takes Two слили на торренты в день релиза
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

6 марта состоялся релиз Split Fiction — новой кооперативной игры от авторов It Takes Two и A Way Out. Правда, почти сразу же предприимчивые хакеры успели взломать игру и слить её на торрент-трекеры.

Всё дело в том, что проект вышел без поддержки антипиратской защиты Denuvo. Разработчики снабдили тайтл только собственной DRM-системой Steam, которая обходится с помощью эмулятора.

Большинство рецензентов выделяют Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series.

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