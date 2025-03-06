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Певица Charli XCX может сыграть Белую Колдунью в «Хрониках Нарнии»

Певица Charli XCX может сыграть Белую Колдунью в «Хрониках Нарнии»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Белую Колдунью в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг может сыграть британская певица Charli XCX. Отмечается, что контракт с музыкальной исполнительницей пока не заключили, однако с ней ведут переговоры и она выступает одним из главных кандидатов на роль.

Напомним, в предыдущей трилогии фильмов по «Хроникам Нарнии» роль Белой Колдуньи исполнила Тильда Суинтон («Майкл Клейтон», «Три тысячи лет желаний»). Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж.

Первые два фильма грядущей киносерии серии снимет Грета Гервиг — постановщица «Барби». Съёмки дебютной ленты франшизы начнутся этим летом, а премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.

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