Расписание первого дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2

В пятницу, 7 марта, в столице Швеции начинается второй групповой этап топ-чемпионата ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн. В борьбу вступают лидеры мирового рейтинга, в том числе Team Spirit, NAVI и Vitality.

Сегодня все 16 команд сыграют по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед). Для выхода в плей-офф нужно выиграть три серии, три поражения означают вылет с турнира.

Расписание игр ESL Pro League S21 на пятницу, 7 марта:

12:30. Team Spirit (Россия) — TYLOO (Китай);

— TYLOO (Китай); 12:30. Vitality (Франция) — MIBR (Бразилия);

15:00. The MongolZ (Монголия) — GamerLegion (Европа);

15:00. Eternal Fire (Турция) — 3DMAX (Франция);

17:30. Natus Vincere (Украина) — SAW (Португалия);

17:30. MOUZ (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

20:00. G2 Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);

20:00. Team Falcons (Дания) — Team Liquid (Северная Америка).

Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.