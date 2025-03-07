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ESL Pro League S21. Групповой этап. День 6. Стрим В
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
12:30 Мск
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Расписание матчей ESL Pro League Season 21 по CS 2 на пятницу, 7 марта

Расписание первого дня группового этапа ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
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В пятницу, 7 марта, в столице Швеции начинается второй групповой этап топ-чемпионата ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн. В борьбу вступают лидеры мирового рейтинга, в том числе Team Spirit, NAVI и Vitality.

Сегодня все 16 команд сыграют по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед). Для выхода в плей-офф нужно выиграть три серии, три поражения означают вылет с турнира.

Расписание игр ESL Pro League S21 на пятницу, 7 марта:

  • 12:30. Team Spirit (Россия) — TYLOO (Китай);
  • 12:30. Vitality (Франция) — MIBR (Бразилия);
  • 15:00. The MongolZ (Монголия) — GamerLegion (Европа);
  • 15:00. Eternal Fire (Турция) — 3DMAX (Франция);
  • 17:30. Natus Vincere (Украина) — SAW (Португалия);
  • 17:30. MOUZ (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 20:00. G2 Esports (Европа) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 20:00. Team Falcons (Дания) — Team Liquid (Северная Америка).

Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

ESL Pro League Season 21 по CS 2 проходит в столице Швеции с 1 по 16 марта. Призовой фонд чемпионата составляет $ 400 тыс.

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