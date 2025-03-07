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Украинского игрока в CS забанили на 3 года за подставные матчи — судьи нашли 390 ставок

Украинского игрока в CS забанили на 3 года за подставные матчи — судьи нашли 390 ставок
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Комиссия по добросовестности в киберспорте ESIC сообщила о дисквалификации украинского игрока Ильи Ganginho Черниченко. Его отстранили от турниров на три года — до марта 2028-го — за участие в подставных матчах.

Согласно расследованию ESIC, киберспортсмен в ходе карьеры сделал 390 ставок, в том числе на матчи своей команды. Суммарно игрок заработал на этом более $ 20 тыс. Сам Черниченко утверждает, что ставки совершал его друг, с которым они жили в одной квартире.

Илья Ganginho Черниченко выступал за Betera Esports, Sangal Esports и ряд других команд. В последний раз он выступал на значимом турнире в декабре.

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