Украинского игрока в CS забанили на 3 года за подставные матчи — судьи нашли 390 ставок

Комиссия по добросовестности в киберспорте ESIC сообщила о дисквалификации украинского игрока Ильи Ganginho Черниченко. Его отстранили от турниров на три года — до марта 2028-го — за участие в подставных матчах.

Согласно расследованию ESIC, киберспортсмен в ходе карьеры сделал 390 ставок, в том числе на матчи своей команды. Суммарно игрок заработал на этом более $ 20 тыс. Сам Черниченко утверждает, что ставки совершал его друг, с которым они жили в одной квартире.

Илья Ganginho Черниченко выступал за Betera Esports, Sangal Esports и ряд других команд. В последний раз он выступал на значимом турнире в декабре.