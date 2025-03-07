Команда в бою: появились свежие кадры фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью

Издание Empire опубликовало пару свежих кадров фильма «Громовержцы», на одном из которых можно увидеть всю команду антигероев, а на втором — Флоренс Пью в образе Елены Беловой с пистолетом.
Пару свежих кадров фильма
Фото: Empire
Фото: Empire
В интервью Empire Пью рассказала, что по духу «Громовержцы» отличаются от остальных фильмов Marvel Studios. У режиссёра получился «крутой инди-фильм с супергероями Marvel, снятый в стиле A24», считает Флоренс.
«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.
Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.