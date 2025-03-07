Эдриан Броуди может сняться в новом фильме Дэмьена Шазелла, если в нём будет Ди Каприо

Источники издания Deadline сообщили, что звезда «Бруталиста» Эдриан Броуди провёл переговоры с Дэмьеном Шазеллом на вопрос того, чтобы сняться в его новой ленте. Броуди попадёт в картину, если в ней снимется Леонардо Ди Каприо.

Броуди пока не заключил контракт, поскольку съёмки зависят от того, будет ли в них участвовать ДиКаприо. Более точной информации на этот счёт пока нет.

Картина, если она и выйдет, расскажет про исполнителя трюков Ивела Книвела, который прославился в 1960-х своими прыжками на мотоцикле. Идею фильма о нем Дэмьен Шазелл обсуждает уже давно. После того, как Шазелл поработал над сценарием, Ди Каприо начал проявлять интерес к главной роли, и, хотя сделка ещё не заключена, источники говорят, что всё идет к этому.