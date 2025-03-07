Продажи iPhone в России к 8 марта взлетели на 49%

Вряд ли кого-то удивит, но в преддверии 8 марта россияне проявили повышенный интерес к продукции Apple. Так, в первую неделю марта 2025 года продажи iPhone в России выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Зафиксированный скачок продаж iPhone вывел смартфоны Apple в лидеры потребительских предпочтений, в то время как в прошлом году бренд не входил в топ самых популярных гаджетов к 8 марта.

В целом продажи электроники в розничной сети МТС с 1 по 6 марта выросли на 25% в штучном выражении относительно аналогичного периода предыдущего месяца. Рост продаж к празднику также показали смарт-часы и беспроводные наушники.