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Продажи iPhone в России к 8 марта взлетели на 49%

Продажи iPhone в России к 8 марта взлетели на 49%
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Вряд ли кого-то удивит, но в преддверии 8 марта россияне проявили повышенный интерес к продукции Apple. Так, в первую неделю марта 2025 года продажи iPhone в России выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Зафиксированный скачок продаж iPhone вывел смартфоны Apple в лидеры потребительских предпочтений, в то время как в прошлом году бренд не входил в топ самых популярных гаджетов к 8 марта.

В целом продажи электроники в розничной сети МТС с 1 по 6 марта выросли на 25% в штучном выражении относительно аналогичного периода предыдущего месяца. Рост продаж к празднику также показали смарт-часы и беспроводные наушники.

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