Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон готов бесплатно играть Бэтмена в фильмах DC

В конце февраля 2024 звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон выражал своё желание сыграть Бэтмена в фильмах DC. Недавно актёр вновь про это вспомнил, но пошутил, что готов играть персонажа даже за бесплатно.

Напомним, второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что погиб один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Герой начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.

Третий сезон шоу сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона. Дата премьеры пока не раскрывается.