Ханс Циммер не заинтересован в написании музыки для «Звёздных войн»

Во время недавнего посещения подкаста Джоша Хоровица известный композитор Ханс Циммер, написавший музыку к «Тёмному рыцарю», «Гладиатору», «Интерстеллару» и другим лентам, заявил, что он вряд ли когда-нибудь будет работать с франшизой «Звёздные войны».

По словам Циммера, музыку к «Звёздным войнам» отлично пишет Джон Уильямс, у которого получается «более оркестрово». Ханс отметил, что он бы поработал над космической фантастической франшизой в том случае, если бы мог придумать нечто новое.

Джон Уильямс — настоящий мастер, и он сделал это… более оркестрово… а вы нанимаете меня не для этого. Единственная причина, по которой я бы это сделал, — это если бы я мог изобрести что-то с нуля.

Также Циммер считает, что в случае с музыкой в фильмах нужно соблюдать баланс, иначе они «развалятся».