В России на 15% подешевел новый iPhone 16E

По данным издания Hi-Tech Mail, новый бюджетный смартфон iPhone 16E от Apple, представленный в феврале, уже значительно снизился в цене на российском рынке. Стоимость устройства упала более чем на 10 тыс. рублей менее чем за месяц со старта продаж.

В момент выхода смартфон стоил от 78 тыс. рублей. К началу марта ценники на смартфон опустились до 65 тыс. рублей. Таким образом, менее чем за месяц цена на новинку снизилась на 15%. Не исключено, что цена ещё немного снизится в ближайшеим будущем.

iPhone 16E — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон. Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Гаджет продаётся с 128/256/512 ГБ встроенной памяти.