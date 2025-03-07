Россияне выбрали самые любимые «женские» фильмы в преддверии 8 марта

Издание «Москва 24» ознакомилось с результатами опроса киноканала «Русский роман», проведённого в преддверии 8 марта. Респонденты отметили свои самые любимые отечественные «женские» фильмы.

Самой любимой «женской» лентой у россиян стала картина «Благословите женщину». Ещё 24% респондентов отдали свой голос за новогоднюю сказку «Приходи на меня посмотреть». В тройку лидеров также вошёл фильм «Артистка» Станислава Говорухина, за который проголосовали 14% опрошенных.

В топ-5 женских фильмов вошли «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова и «Настя» Георгия Данелии. В список также попали «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».