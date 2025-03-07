Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россияне выбрали самые любимые «женские» фильмы в преддверии 8 марта

Россияне выбрали самые любимые «женские» фильмы в преддверии 8 марта
Комментарии

Издание «Москва 24» ознакомилось с результатами опроса киноканала «Русский роман», проведённого в преддверии 8 марта. Респонденты отметили свои самые любимые отечественные «женские» фильмы.

Самой любимой «женской» лентой у россиян стала картина «Благословите женщину». Ещё 24% респондентов отдали свой голос за новогоднюю сказку «Приходи на меня посмотреть». В тройку лидеров также вошёл фильм «Артистка» Станислава Говорухина, за который проголосовали 14% опрошенных.

В топ-5 женских фильмов вошли «Мужчина в моей голове» Алексея Пиманова и «Настя» Георгия Данелии. В список также попали «Питер FM», «Я худею» и «Снежный ангел».

Материалы по теме
Каким получилось возвращение Сорвиголовы в сериале «Рождённый заново»
Каким получилось возвращение Сорвиголовы в сериале «Рождённый заново»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android