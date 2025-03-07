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Премьера третьего сезона аниме «Ванпанчмен» состоится в октябре — свежий тизер

Премьера третьего сезона аниме «Ванпанчмен» состоится в октябре — свежий тизер
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Создатели аниме «Ванпанчмен» выпустили свежий тизер третьего сезона шоу, в котором объявили, что его премьера состоится в октябре. Точную дату пока не озвучили.

Видео доступно на YouTube-канале J.C.STAFF. Права на видео принадлежат J.C.STAFF.

«Ванпанчмен» — аниме-адаптация одноимённого комикса про супергероя Сайтаму, который побеждает своих врагов одним ударом. Как признаётся герой, за несколько лет до событий сериала он начал тренироваться столь усердно, что обрёл колоссальную физическую силу и облысел.

Первый сезон аниме вышел в 2015 году, второй — в 2019-м. Пресса очень высоко оценила адаптацию благодаря юмору и необычному взгляду на жизнь супергероев. Зрителям также пришлись по душе приключения Сайтамы — мультсериал стабильно занимает высокие места в рейтинге лучших тайтлов всех времён.

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