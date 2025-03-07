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Леди Гага осталась в восторге от работы с Дженной Ортегой над вторым сезоном «Уэнсдей»

Леди Гага осталась в восторге от работы с Дженной Ортегой над вторым сезоном «Уэнсдей»
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В интервью изданию Entertainment Weekly певица и актриса Леди Гага поделилась впечатлениями от совместной работы с Дженной Ортегой над вторым сезоном сериала «Уэнсдей». Напомним, Гага снимается в шоу в эпизодической роли.

Гага отказалась делиться деталями второго сезона, оно и понятно. Зато она отметила, что «прекрасно провела время».

Я не хочу ничего рассказывать о шоу. Я хочу сохранить всё в секрете, но я люблю Дженну, и я действительно прекрасно провела время!

В продолжении к Ортеге, Гаге и другим присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Премьера продолжения состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

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