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В «Мире танков» раздают бонусы в честь 8 марта

В «Мире танков» раздают бонусы в честь 8 марта
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Разработчики «Мира танков» из Lesta Games выпустили новый промокод. Он приурочен к празднованию Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

Так, за активацию нового промокода игроки получат один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Весне дорогу!» и три декали «Прекрасный пол». Активировать его можно на сайте «Танков» по этой ссылке.

Промокод в «Мире танков» в честь 8 марта

  • 8MARTA2025

Это уже не первый промокод для «Мира танков» в честь праздников в 2025 году. Ранее в игре также масштабно отпраздновали 23 февраля — пользователям раздавали премиум-аккаунт на три дня, 2D-стиль «Праздник мужества», три декали «Народное единство» и три декали «Праздник мужества».

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