Для Split Fiction открыли сбор на русскую озвучку от авторов дубляжа It Takes Two

6 марта вышла Split Fiction — новая кооперативная игра от студии Hazelight, авторов It Takes Two. Это первый проект разработчиков, который не получил перевод на русский язык даже в виде субтитров.

Студия дубляжа Mechanics VoiceOver спустя сутки анонсировала работу над профессиональной русской озвучкой экшена. Для неё авторам необходимо 500 тыс. рублей — в случае успешных сборов команда попытается выпустить локализацию в ближайшие шесть месяцев.

Авторы отметили, что в игре примерно 14 часов одной только речи персонажей, поэтому работы над русским дубляжом в этот раз больше, чем над It Takes Two, — ранее Mechanics VoiceOver выпускала русскую озвучку для проекта. Кроме того, сейчас в студии также создают дубляж для A Way Out — первой кооперативной игры Hazelight.