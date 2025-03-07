В онлайн-кинотеатре Amazon Prime появился ИИ-дубляж для фильмов и сериалов

Компания Amazon объявила о запуске программы по дубляжу своих фильмов и сериалов с помощью нейросетей. В дебютный список вошли 12 проектов, которые получили английский и испанский дубляж в виде оригинальных голосов, которые разговаривают на другом языке.

В Amazon отметили, что зрители уже могут посмотреть в онлайн-кинотеатре Prime Video в том числе испаноязычные драмы «Легенда о рыцаре» и «Моя мама Лора» в английском дубляже, хотя эти проекты не планировали озвучивать на других языках. За качество локализации отвечает специальный отдел Amazon, который отслеживает рейтинги картин и отзывы от интернет-пользователей.

Ранее в Amazon Prime Video также появились и другие ИИ-функции, включая пересказ сюжета сериалов по эпизодам и целым сезонам.